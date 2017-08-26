"Амкар" прервал 18-матчевую серию без побед, выиграв у "Арсенала"

"Амкар" на выезде переиграл тульский "Арсенал" в матче 8-го тура чемпионата России. Автором единственного гола стал Александр Рязанцев. Этот мяч стал для команды вторым в сезоне.

Кроме того, пермский коллектив одержал первую победу в премьер-лиге с 12 марта - 18 матчей не выигрывали пермяки (7 игр в этом сезоне и 11 игр в прошлом). До этого дня последний раз они обыгрывали "Зенит" на своем поле в 19-м туре прошлого сезона.

Тем не менее, "Амкар" с 5-ю очками остался на последнем месте в турнирной таблице, а "Арпсенал" идет на 13-й позиции.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Амкар" (Пермь) - 0:1 (0:1)

Гол: Рязанцев, 21.

"Арсенал": Габулов, Комбаров (Александров, 73), Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев, Бурчану (Расич, 79), Чаушич, Максимов, Горбатенко (Шевченко, 64), Джорджевич.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Идову, Занев, Зайцев, Комолов, Рязанцев (Гащенков, 89), Баланович (Гол, 67), Бодул (Костюков, 72).

Предупреждения: Сунзу, 50. Беляев, 75. Нигматуллин, 90.

Судьи: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва), Воронцов (Ярославль).

26 августа. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" - "Амкар"