"Амкар" предложил новый контракт Гаджиеву. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" предложил новый контракт Гаджиеву

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Гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что клуб предложил новый контракт главному тренеру Гаджи Гаджиеву. Пермяки под его руководством заняли десятое место в турнирной таблице, контракт специалиста истекает летом.

- Гаджи Муслимовичу предложили новый контракт, как и всему тренерскому штабу. Люди имеют право поразмышлять над этим вопросом, - цитирует "Р-Спорт" Резвухина. 

Гаджиев работает в "Амкаре" с 2014 года. По информации "СЭ", он и исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов могут вернуться в "Крылья Советов", которые вылетели в ФНЛ по итогам сезона-2016/17.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170523/1120878486.html

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