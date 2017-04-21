"Амкар" пожаловался на несправедливость календаря, но клубу из РФПЛ не ответили

Тренер "Амкара" Андрей Каряка рассказал, что клуб обращался в РФПЛ по поводу несправедливости календаря чемпионата, но ответа не получил. Пермская команда проведет три игры за восемь дней - 22 апреля в Москве с "Локомотивом", 27 апреля дома с "Краснодаром" и 30 апреля на выезде с "Ростовом".

- Мы проводим предыдущую встречу 27 апреля, а ростовчане - 25-го, - цитирует пресс-служба клуба Каряку. - Получается, что у них будет на два дня больше для подготовки к матчу. Это несправедливо, на мой взгляд. Когда игры идут в таком плотном режиме, подобные вещи имеют значение. Сразу после того, как был обнародован календарь завершающего отрезка чемпионата, мы обратили внимание его составителей на этот факт, но, насколько я знаю, "Амкару" даже не ответили на наше письмо.