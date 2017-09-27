"Амкар" поздравил Селихова с рождением сына

"Амкар" в своем Твиттере поздравил вратаря "Спартака" Александра Селихова с рождением сына. 23-летний голкипер выступал за пермскую команду с 2014 по 2016 год.

Напомним, вчера в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) Селихов на 68-й минуте при счете 1:1 заменил в воротах Артема Реброва. У 33-летнего капитана красно-белых - сильный ушиб колена и подозрение на разрыв крестообразных связок.