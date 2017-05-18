"Амкар" поздравил Идову с днем рождения

"Амкар" поздравил защитника Брайана Идову с днем рождения. Сегодня россиянину исполнилось 25 лет. Он выступает за пермский клуб с 2010 года. 6 мая 2012 года в 43-м туре впервые вышел в стартовом составе команды в матче против "Терека" на позиции центрального защитника.

- Поздравляем защитника красно-черных Брайна Идову с днем рождения! Личных успехов и профессионального роста! - говорится в сообщении.