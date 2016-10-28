11:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" поздравил Гаджиева с днем рождения

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"Амкар" поздравил с 71-летием главного тренера команды Гаджи Гаджиева. "Человек-легенда советского и российского футбола, в концовке позапрошлого сезона вытащивший команду из подвала турнирной таблицы, и сегодня стоит у руля команды, которая оформила, пожалуй, лучший старт в РФПЛ в своей истории!" – говорится в сообщении пермяков.

"Руководство, тренерский штаб, игроки и все сотрудники клуба от всей души поздравляют Гаджи Муслимовича с этим событием! Желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед с пермской командой!"

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