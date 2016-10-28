"Амкар" поздравил Гаджиева с днем рождения

"Амкар" поздравил с 71-летием главного тренера команды Гаджи Гаджиева. "Человек-легенда советского и российского футбола, в концовке позапрошлого сезона вытащивший команду из подвала турнирной таблицы, и сегодня стоит у руля команды, которая оформила, пожалуй, лучший старт в РФПЛ в своей истории!" – говорится в сообщении пермяков.
"Руководство, тренерский штаб, игроки и все сотрудники клуба от всей души поздравляют Гаджи Муслимовича с этим событием! Желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед с пермской командой!"
С днем рождения, Гаджи Муслимович!https://t.co/JF2hI3WoOi pic.twitter.com/NshAoD2wm4– FC Amkar (@fc_amkar) 28 октября 2016 г.