"Амкар" поздравил Эззатоллахи с 20-летием

"Амкар" в своем Твиттере поздравил полузащитника команды Саида Эззатоллахи с днем рождения. Сегодня, 1 октября, хавбеку исполняется 20 лет.

- В первый день октября мы поздравляем Саида Эззатоллахи. Лучший подарок полузащитник сделал себе сам – дебютировал накануне в стартовом составе красно-черных в матче премер-лиги в Казани и вместе с партнерами добыл столь нужную для нашей команды победу, - говорится в поздравлении клуба. - Мы желаем Саиду покорения карьерных вершин, осуществления самых смелых желаний на клубном уровне и в сборной Ирана, а в Перми обрести "второй дом", где тепло, уютно и всегда ждут. С днем рождения, Саид!

Напомним, полузащитник выступает за пермяков на правах аренды до конца сезона-2017/18. После его окончания он вернется в расположение "Ростова".