"Амкар" после победы над "Зенитом" проиграл "Томи"

В матче 20-го тура чемпионата России "Томь" на своем поле одолела "Амкар" – 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Сергей Кузнецов. Этот гол – первый, забитым томичами с декабря прошлого года. Для команды Валерия Петракова победа стала первой с 17 сентября и третьей в сезоне, прервав серию из пяти поражений подряд.
Напомним, что в прошлом туре "Амкар" обыграл "Зенит" (1:0). "Томь" остается на последнем месте в турнирной таблице. Пермяки пока идут шестыми.
Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
"Томь" (Томск) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (1:0)
Гол: Кузнецов, 24 - со штрафного.
"Томь": Солосин, Сасин, Осипов, Митерев, Попов, Кузнецов (Большунов, 84), Баляйкин, Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).
"Амкар": Хомич, Занев, Конде, Идову, Костюков (Зайцев, 57), Гол, Огуде, Комолов, Гиголаев (Йовичич, 75), Бодул, Гасилин (Салугин, 62).
Предупреждения: Осипов, 35. Пугин, 37. Гол, 46. Попов, 49. Конде, 61. Зайцев, 78. Идову, 84. Бодул, 90+1.
Судьи: АРСЛАНБЕКОВ. Елеференко (все Москва), Петросян (Бронницы).
18 марта. Томск. Стадион "Труд".
Трансляция матча "Томь" - "Амкар"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fctomtomsk #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ТомьАмкар 1:0 24' Сергей Кузнецов pic.twitter.com/0XplVXNQSI– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 марта 2017 г.
Курдин
Значит Томь сильнее Зенита. Предлагаю Томи место в Лиге чемпионов
13:54
Свинству Бой!
Басист \\\\\Привет. Где тебе мои координаты кошелька передать. Может на мясной трансяции? Или?
13:49
Митяй Антибомж
Договорняк. По очевидности договорного характера матча сие событие становится вторым, вслед за ЦСКА-Терек, в этом сезоне.
13:49
Свинству Бой!
Такие игры я называю просто: Такой футбик нам нужен!!!!?
13:48
k_xenon
werder63 Специально для зенытиков: гол в ворота Амкара - это когда со штрафного ЧЕСТНО забили, а не когда в ЛУПУ вне игры рассматривают!))) Учитесь у ТОМИ!))))) 13:41 И ведь гол то шикарный! :):):):)
13:47
Cheremis57
Браво, сибирские пацаны! Надеялся на то, что они будут биться со взрослыми мужиками и набираться опыта!! Рассчитывал на то, что туров через 5-6 кого-нибудь дёрнут!!! А они- герои, уже в 3ем весеннем туре обыграли саму "Пермь" великого и ужасного Гаджиева!!!! Молодцы!!!!!
13:46
Басист
Эт что ж выходит - для России лучше, чтобы вместо Зенита в Лиге Чемпионов выступала Томь?))
13:45
Басист
Вот так вот. Снимайтесь, томичи, снимайтесь, вопило полстраны - а они взяли, и претендента на еврокубки хлопнули. Ну в принципе, я не сильно удивлен - ещё после матча Ростов - Томь писал, что эти ребята свои очки ещё зацепят.
13:44
werder63
Специально для зенытиков: гол в ворота Амкара - это когда со штрафного ЧЕСТНО забили, а не когда в ЛУПУ вне игры рассматривают!))) Учитесь у ТОМИ!)))))
13:41
СпартакСпартак
Амкар - лажа !! Недооценка соперника !! За это ползарплаты надо снять !! Зажрались игрочки - возгордились собой после Синита !! Молодец Томь !! Браво Пацаняты - ПАЦАНЫ - МУЖИКИ !! Петракову Респект Большой !! ......не бросил команду !! Это РФПЛ детка !! Здесь вполноги играть не прокатит ни с кем !!
13:41
werder63
Вот и уровень Зенытика проявился!)) Ему еще повезло, что в этом туре они не с самой Томью играют!)))
13:38
Vorlod
Суперволя Томи нашла на ... А на кого нашла , вот в чем вопрос . 5 желтых карточек у Амкара во втором тайме . Бились . Чтобы не сравнять .
13:38
SPFAN
Последняя команда ПЛ победила обидчиков газпромовских нытиков))
13:37
СпартакСпартак
Амкар - лажа !! Недооценка соперника !! За это ползарплаты надо снять !! Зажрались игрочки - возгордились собой после Синита !! Молодец Томь !! Браво Пацаняты - ПАЦАНЫ - МУЖИКИ !! Петракову Респект Большой !! ......не бросил команду !!
13:37
CanagliaVova
Медведеву кроссовки можно, а пермякам - нет, что ли? :-D
13:36
waleriy
А что говорят букмекеры?
13:33
van der sar
Зато кто то,наверное, снял приличный куш. С победой,томичи! Крым наш!
13:31
serenky25
Странно все это. Ставка на победу Томи была 1 к 20. На победу Анкара 1.14. Т.е. ставишь 10 000 получаешь лёгкие 1400. Очень заманчиво было. А эти хитрецы всех нагрели. Сдаётся мне были те кто на том ставил. Родственники близких к Амкару людей.
13:31
serzheo
А че такое? Турбина не было?)))
13:29
CanagliaVova
Непредсказуемый российский чемпионат. ФК "Полуочко" - островок стабильности :-D
13:27
Thomas_Boy
Ай, молодцы томичи! Просто браво-браво!
13:26
Neuturungal
Очевидно, Газпром заплатил Томи, чтобы томичи отомстили за Зенит.
13:26
HAZELSAMARA
Означает ли это, что в РФПЛ уже "назначен" обладатель четвёртого (лигоевропейского) места и что этим обладателем будет не "Амкар"?
13:25
resifi
Да уж, Томь это космос!)))))
13:25