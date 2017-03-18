"Амкар" после победы над "Зенитом" проиграл "Томи"

В матче 20-го тура чемпионата России "Томь" на своем поле одолела "Амкар" – 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Сергей Кузнецов. Этот гол – первый, забитым томичами с декабря прошлого года. Для команды Валерия Петракова победа стала первой с 17 сентября и третьей в сезоне, прервав серию из пяти поражений подряд.

Напомним, что в прошлом туре "Амкар" обыграл "Зенит" (1:0). "Томь" остается на последнем месте в турнирной таблице. Пермяки пока идут шестыми.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Томь" (Томск) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: Кузнецов, 24 - со штрафного.

"Томь": Солосин, Сасин, Осипов, Митерев, Попов, Кузнецов (Большунов, 84), Баляйкин, Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).

"Амкар": Хомич, Занев, Конде, Идову, Костюков (Зайцев, 57), Гол, Огуде, Комолов, Гиголаев (Йовичич, 75), Бодул, Гасилин (Салугин, 62).

Предупреждения: Осипов, 35. Пугин, 37. Гол, 46. Попов, 49. Конде, 61. Зайцев, 78. Идову, 84. Бодул, 90+1.

Судьи: АРСЛАНБЕКОВ. Елеференко (все Москва), Петросян (Бронницы).

18 марта. Томск. Стадион "Труд".

Трансляция матча "Томь" - "Амкар"