13:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" после победы над "Зенитом" проиграл "Томи"

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В матче 20-го тура чемпионата России "Томь" на своем поле одолела "Амкар" – 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Сергей Кузнецов. Этот гол – первый, забитым томичами с декабря прошлого года. Для команды Валерия Петракова победа стала первой с 17 сентября и третьей в сезоне, прервав серию из пяти поражений подряд.

Напомним, что в прошлом туре "Амкар" обыграл "Зенит" (1:0). "Томь" остается на последнем месте в турнирной таблице. Пермяки пока идут шестыми.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Томь" (Томск) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: Кузнецов, 24 - со штрафного.

"Томь": Солосин, Сасин, Осипов, Митерев, Попов, Кузнецов (Большунов, 84), Баляйкин, Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).

"Амкар": Хомич, Занев, Конде, Идову, Костюков (Зайцев, 57), Гол, Огуде, Комолов, Гиголаев (Йовичич, 75), Бодул, Гасилин (Салугин, 62).

Предупреждения: Осипов, 35. Пугин, 37. Гол, 46. Попов, 49. Конде, 61. Зайцев, 78. Идову, 84. Бодул, 90+1.

Судьи: АРСЛАНБЕКОВ. Елеференко (все Москва), Петросян (Бронницы).

18 марта. Томск. Стадион "Труд".

Трансляция матча "Томь" - "Амкар"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Курдин

Значит Томь сильнее Зенита. Предлагаю Томи место в Лиге чемпионов

13:54

Свинству Бой!

Басист \\\\\Привет. Где тебе мои координаты кошелька передать. Может на мясной трансяции? Или?

13:49

Митяй Антибомж

Договорняк. По очевидности договорного характера матча сие событие становится вторым, вслед за ЦСКА-Терек, в этом сезоне.

13:49

Свинству Бой!

Такие игры я называю просто: Такой футбик нам нужен!!!!?

13:48

k_xenon

werder63 Специально для зенытиков: гол в ворота Амкара - это когда со штрафного ЧЕСТНО забили, а не когда в ЛУПУ вне игры рассматривают!))) Учитесь у ТОМИ!))))) 13:41 И ведь гол то шикарный! :):):):)

13:47

Cheremis57

Браво, сибирские пацаны! Надеялся на то, что они будут биться со взрослыми мужиками и набираться опыта!! Рассчитывал на то, что туров через 5-6 кого-нибудь дёрнут!!! А они- герои, уже в 3ем весеннем туре обыграли саму "Пермь" великого и ужасного Гаджиева!!!! Молодцы!!!!!

13:46

Басист

Эт что ж выходит - для России лучше, чтобы вместо Зенита в Лиге Чемпионов выступала Томь?))

13:45

Басист

Вот так вот. Снимайтесь, томичи, снимайтесь, вопило полстраны - а они взяли, и претендента на еврокубки хлопнули. Ну в принципе, я не сильно удивлен - ещё после матча Ростов - Томь писал, что эти ребята свои очки ещё зацепят.

13:44

werder63

Специально для зенытиков: гол в ворота Амкара - это когда со штрафного ЧЕСТНО забили, а не когда в ЛУПУ вне игры рассматривают!))) Учитесь у ТОМИ!)))))

13:41

СпартакСпартак

Амкар - лажа !! Недооценка соперника !! За это ползарплаты надо снять !! Зажрались игрочки - возгордились собой после Синита !! Молодец Томь !! Браво Пацаняты - ПАЦАНЫ - МУЖИКИ !! Петракову Респект Большой !! ......не бросил команду !! Это РФПЛ детка !! Здесь вполноги играть не прокатит ни с кем !!

13:41

werder63

Вот и уровень Зенытика проявился!)) Ему еще повезло, что в этом туре они не с самой Томью играют!)))

13:38

Vorlod

Суперволя Томи нашла на ... А на кого нашла , вот в чем вопрос . 5 желтых карточек у Амкара во втором тайме . Бились . Чтобы не сравнять .

13:38

SPFAN

Последняя команда ПЛ победила обидчиков газпромовских нытиков))

13:37

СпартакСпартак

Амкар - лажа !! Недооценка соперника !! За это ползарплаты надо снять !! Зажрались игрочки - возгордились собой после Синита !! Молодец Томь !! Браво Пацаняты - ПАЦАНЫ - МУЖИКИ !! Петракову Респект Большой !! ......не бросил команду !!

13:37

CanagliaVova

Медведеву кроссовки можно, а пермякам - нет, что ли? :-D

13:36

waleriy

А что говорят букмекеры?

13:33

van der sar

Зато кто то,наверное, снял приличный куш. С победой,томичи! Крым наш!

13:31

serenky25

Странно все это. Ставка на победу Томи была 1 к 20. На победу Анкара 1.14. Т.е. ставишь 10 000 получаешь лёгкие 1400. Очень заманчиво было. А эти хитрецы всех нагрели. Сдаётся мне были те кто на том ставил. Родственники близких к Амкару людей.

13:31

serzheo

А че такое? Турбина не было?)))

13:29

CanagliaVova

Непредсказуемый российский чемпионат. ФК "Полуочко" - островок стабильности :-D

13:27

Thomas_Boy

Ай, молодцы томичи! Просто браво-браво!

13:26

Neuturungal

Очевидно, Газпром заплатил Томи, чтобы томичи отомстили за Зенит.

13:26

HAZELSAMARA

Означает ли это, что в РФПЛ уже "назначен" обладатель четвёртого (лигоевропейского) места и что этим обладателем будет не "Амкар"?

13:25

resifi

Да уж, Томь это космос!)))))

13:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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