"Амкар" пока против расширения РФПЛ. И вот почему

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов поделился своим мнением по поводу возможного увеличения участников турнира РФПЛ до 18 команд. Ранее президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что среди руководителей клубов будет проведен опрос о необходимости такого шага.

- Я пока за то, чтобы оставить все, так как есть - 16 клубов в РФПЛ, - говорит Маслов. - 18 хотелось бы в будущем.

- А что изменится?

- Сейчас появились новые стадионы. Есть огромное желание, чтобы все они задействованы, чтобы все города, где они возведены, оказались представлены в премьер-лиге. Инфраструктура мощная заложена, осталось только командам финансово укрепиться, но на данный момент, к сожалению, далеко не все к этому готовы. Было бы здорово с 18 командами. Смотрите, как все устроено у Сергея Галицкого, у него команда - это вершина айсберга, а сколько всего под ней. Это и академия, и общеобразовательная школа и много манежей в регионе, где особо в них не нуждаются, множество полей, куча молодежных коллективов. То есть стратегия полностью замкнута. А есть клубы и регионы, где за командой ничего нет. У таких философия следующая: я дерусь, потому что дерусь. Как только большинство российских клубов подойдут к уровню организации "Краснодара", тогда можно будет увеличить число членов РФПЛ. (Арман МКРТЧЯН)