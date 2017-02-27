"Амкар" пока не уведомляли о переносе матча с "Уралом" из Екатеринбурга

Пресс-атташе "Амкара" Владимир Владимиров отметил, что в клуб пока не приходил документ о переносе гостевого матча 18-го тура чемпионата России с "Уралом". Ранее глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил "СЭ", что газон стадиона в Екатеринбурге вряд ли будет готов к 5 марта.

Из-за состояния поля "Урал" вынужден был перенести матч 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром" на арену "быков".

– Прояснилась ли ситуация с матчем с "Уралом"? – вопрос Владимирову.

– В "Амкаре" бумаг пока не видели, – ответил он. (Сергей АСТАХОВ)

"Урал": "Решения по матчу с "Амкаром" пока не принято"