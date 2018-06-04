"Амкар" пока не договорился с инвесторами из Нижнего Новгорода и Калининграда

По информации "СЭ", ситуация с будущим "Амкара" остается туманной. Клуб пока не договорился с инвесторами из Нижнего Новгорода и Калининграда по поводу переезда в один из этих городов.

На сегодняшний день команда продолжит выступать в Перми. Однако возникают серьезные вопросы по финансированию. Как уже сообщал "СЭ", в 2018 году краевыми властями "Амкару" было выделено 200 миллионов рублей, 160 из которых уже потрачено. Таким образом, пока у пермяков есть только 40 миллионов рублей на первую часть сезона.