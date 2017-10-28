15:58 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" под сильным снегопадом разгромил "Урал" в молодежном первенстве


 
Сегодня. Пермь. Поле во время матча молодежных команд &quot;Амкара&quot; и &quot;Урала&quot;.Беспощадный российский футбол. Как играют молодежки "Амкара" и "Урала"

 

"Амкар" в матче молодежного первенства премьер-лиги разгромил "Урал" со счетом 5:1. Дубль оформил Драго Милович. При этом на 56-й минуте хозяева после удаления остались в меньшинстве.

Напомним, игра проходила в тяжелых погодных условиях. Поле засыпало снегом. 

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15-й тур 

"Амкар" (Пермь) - "Урал" (Екатеринбург) - 5:1 (3:0)

Голы: Гооге, 13 (1:0). Милович, 27 (2:0). Милович, 44 (3:0). Смецкой, 53 (4:0). Галимов, 57 - с пенальти (4:1). Чухланцев, 79 (5:1). 

Удаление:  ("Амкар"), 56. 

Судья: Качанов (Орел).

28 октября. Пермь. Стадион "Звезда".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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