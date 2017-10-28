"Амкар" под сильным снегопадом разгромил "Урал" в молодежном первенстве

"Амкар" в матче молодежного первенства премьер-лиги разгромил "Урал" со счетом 5:1. Дубль оформил Драго Милович. При этом на 56-й минуте хозяева после удаления остались в меньшинстве.

Напомним, игра проходила в тяжелых погодных условиях. Поле засыпало снегом.

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15-й тур

"Амкар" (Пермь) - "Урал" (Екатеринбург) - 5:1 (3:0)

Голы: Гооге, 13 (1:0). Милович, 27 (2:0). Милович, 44 (3:0). Смецкой, 53 (4:0). Галимов, 57 - с пенальти (4:1). Чухланцев, 79 (5:1).

Удаление: ("Амкар"), 56.

Судья: Качанов (Орел).

28 октября. Пермь. Стадион "Звезда".