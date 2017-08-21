Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:52 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с "Зенитом"


"Амкар" на своем официальном сайте выразил благодарность своим болельщикам за активную поддержку в матче 7-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1). Эту встречу посетило более 11 тысяч зрителей.

"Амкар" благодарит любителей футбола за поддержку – именно энергетика трибун позволила нашей команде оказать достойное сопротивление сильнейшей на сегодня команде России. Наше единство – это один из главных козырей "Амкара", – говорится в сообщении клуба.

В команде выразили надежду, что и на следующей домашней встрече против ЦСКА стадион заполнится большим количеством болельщиков. Напомним, что на данный момент клуб идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего два очка.

Дополнительная информация

http://www.fc-amkar.org/news/32314/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий