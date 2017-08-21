"Амкар" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с "Зенитом"

"Амкар" на своем официальном сайте выразил благодарность своим болельщикам за активную поддержку в матче 7-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1). Эту встречу посетило более 11 тысяч зрителей.

"Амкар" благодарит любителей футбола за поддержку – именно энергетика трибун позволила нашей команде оказать достойное сопротивление сильнейшей на сегодня команде России. Наше единство – это один из главных козырей "Амкара", – говорится в сообщении клуба.

В команде выразили надежду, что и на следующей домашней встрече против ЦСКА стадион заполнится большим количеством болельщиков. Напомним, что на данный момент клуб идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего два очка.