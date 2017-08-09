"Амкар" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с "Уфой"

"Амкар" на своем официальном сайте поблагодарил болельщиков за поддержку в домашнем матче 5-го тура премьер-лиги с "Уфой" (0:0). В этой встрече пермяки набрали первое очко в нынешнем сезоне.

– Футбольный клуб "Амкар" благодарит любителей футбола, оказавших нашей команде горячую и искреннюю поддержку на матче с "Уфой", – говорится в заявлении на официальном сайте "Амкара". – В трудные для команды дни эти эмоции особенно ценны и дороги. Легко поддерживать футболистов, когда они побеждают, но настоящая верность и преданность клубу проявляется именно на таких турнирных отрезках, один из которых сейчас преодолевает "Амкар".

Надеемся, что добрая и позитивная атмосфера на "Звезде" сохранится и впредь, и мы все будем беречь ее: футболисты – хорошей самоотверженной игрой, болельщики – дружной поддержкой, а организаторы матчей – приятными сюрпризами, которые сделают обстановку на стадионе яркой и праздничной.