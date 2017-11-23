"Амкар" победил "Динамо" в молодежном первенстве

"Амкар" обыграл "Динамо" со счетом 2:0 в матче 18-го тура молодежного первенства чемпионата России. Голами в составе пермяков отличились Хаваж Аушев и Александр Салугин.

Отметим, что в составе хозяев всю встречу провел игрок основного состава Брайн Идову, за "Динамо" 90 минут отыграл Павел Погребняк.

"Амкар" поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Динамо" осталось на второй позиции с 36-ю баллами, упустив шансы выйти в лидеры чемпионата.

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18-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Динамо" (Москва) – 2:0 (2:0)

Голы: Аушев, 31 (1:0). Салугин, 40 (2:0).

Судья: Таран (Архангельск).

23 ноября. Пермь. Стадион "Звезда".