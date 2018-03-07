"Амкар": "Переигровки матча с "Зенитом" не будет"

"Амкар" в своем Твиттере сообщил, что КДК РФС оставил в силе результат матча 21-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча завершилась со счетом 0:0, а петербургский клуб подал протест на итоговый результат.

Напомним, в самом конце встречи арбитр Владимир Сельдяков не показал красную карточку игроку "Амкара". Защитник пермяков Николай Зайцев нарушил правила, ему была показана вторая желтая карточка, но красную рефери показать забыл. Футболист получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем вывели за пределы поля.

Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените".

Переигровки матча "Зенит" - "Амкар" не будет. Live! //

Игорь Резвухин: "Хорошо, что КДК не создал прецедент в российском футболе" //

КДК РФС: "Ошибка Сельдякова в матче "Зенит" – "Амкар" не была ключевой,

результат не будет аннулирован"