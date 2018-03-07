"Амкар": "Переигровки матча с "Зенитом" не будет"

"Амкар" в своем Твиттере сообщил, что КДК РФС оставил в силе результат матча 21-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча завершилась со счетом 0:0, а петербургский клуб подал протест на итоговый результат.
Напомним, в самом конце встречи арбитр Владимир Сельдяков не показал красную карточку игроку "Амкара". Защитник пермяков Николай Зайцев нарушил правила, ему была показана вторая желтая карточка, но красную рефери показать забыл. Футболист получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем вывели за пределы поля.
Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените".
Переигровки матча "Зенит" - "Амкар" не будет. Live! //
Игорь Резвухин: "Хорошо, что КДК не создал прецедент в российском футболе" //
КДК РФС: "Ошибка Сельдякова в матче "Зенит" – "Амкар" не была ключевой,
результат не будет аннулирован"
ПОБЕДА!!!!– FC Amkar (@fc_amkar) 7 марта 2018 г.
Переигровки не будет!!!
Результат матча #ЗенитАмкар оставлен без изменений! pic.twitter.com/3R2ah3YP6S
alex2005
serzheo а ты конечно хочешь, чтобы они неслилсь вперед и получали 1-5?))) ну понятно, Амкары и в Москве играют от обороны и почти всегда в гостях...вопрос в другом , почему например Зенит в гостях с Селтиком играет также в оборону весь матч как Амкар в Питере?_) вот где подвох)
14:51
Жорик Вартанов
конечно для Амкара это победа, ибо один Педерес стоит как весь Амкар, с Зенитом Амкару только так и играть, но проблема в том что Амкар так играет со всеми соперниками
13:52
шико1956
Балет умирающий Амкар оценили в одно очко. Они старались, можно и больше дать.
12:55
14BrGRU
Украли победу у Амкара!!
12:39
merniloskut
Это реальная победа ДОБРА над...
12:35
serzheo
Бгг)) Вот она и вся суть нынешних Амкаров. Приезжают в Питер не в футбол играть, а день простоять да ночь продержаться.
12:34
shpasic
тоже не понял, если переигровки не будет, то откуда у Амкара победа?
12:33
Гетеродин
А в чём победа-то для Амкара?
12:21
Бабасян Арсен Ноунеймович
Имха, если переигровки не будет нада в Басманный подавать.)) А потом в CAS!))
12:19
and0508
И правильно .....
12:18
Darkman79
Манчини,го хоум)))Хотя нет,оставайся еще на годик)))
12:18
Бабасян Арсен Ноунеймович
Неужто не проканало?))
12:14