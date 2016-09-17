"Амкар" одержал волевую победу над "Тереком" и вышел на третье место

В игре 7-го тура чемпионата России "Терек" дома уступил "Амкару" – 1:3. Грозненцы открыли счет в матче благодаря голу Родолфу, но усилиями Александра Мильковича, Николая Зайцева и Януша Гола пермяки вырвали победу.
После этого результата подопечные Гаджи Гаджиева занимают третье место в премьер-лиге, тогда как команда Рашида Рахимова расположилась на шестом.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Терек" (Грозный) - "Амкар" (Пермь) - 1:3 (1:1)
Голы: Родолфу, 9 - штрафной (1:0). Милькович, 26 (1:1). Зайцев, 51 (1:2). Гол, 75 - с пенальти (1:3).
"Терек": Годзюр, Уциев, Анхель, Родолфу, Мохаммади (Плиев, 66), Митришев (Мбенг, 79), Пирис, Кузяев (Садаев, 65), Иванов, Лебеденко, Балай.
"Амкар": Селихов, Милькович, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Йовичич (Комолов, 77), Баланович (Костюков, 87), Прокофьев (Салугин, 63), Гол, Бодул.
Предупреждения: Гол, 32. Пирис, 34. Джикия, 49. Садаев, 74. Костюков, 90+1. Родолфу, 90+2. Бодул, 90+3.
Судьи: Николаев (Москва). Глот (Ярославль), Шимарыгин (Сосновый Бор).
17 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
skalnyi
молодцы, Амкар!
21:27
foreverCSKAforever
RSDsouth, приятно окунуться назад в родной чемп, где можно обыгрывать прямых конкурентов в борьбе за чемпионство с помощью голов, забитых из офсайда, и при этом кричать, что Гинер все купил? Это должно помочь быстрее зажить ране, нанесенной изощренными мюнхенскими непотребниками.
21:23
crazysun78
RSDsouth, а че там с саранском было???
21:15
RSDsouth
Красавцы ! Весной Терек выиграл в гостях,осенью Амкар "обратку " сделал . Но до легендарных Саранск-ЦСКА и ЦСКА-Саранск далеко
21:07
foreverCSKAforever
Ау, бубновы! Открытие чьего стадиона праздновал Терек сегодня? Или ГВК и тут подсуетился, чтобы "слив" чеченами в прошлом туре не казался таким палевным?
21:03