"Амкар" одержал волевую победу над "Тереком" и вышел на третье место

В игре 7-го тура чемпионата России "Терек" дома уступил "Амкару" – 1:3. Грозненцы открыли счет в матче благодаря голу Родолфу, но усилиями Александра Мильковича, Николая Зайцева и Януша Гола пермяки вырвали победу.

После этого результата подопечные Гаджи Гаджиева занимают третье место в премьер-лиге, тогда как команда Рашида Рахимова расположилась на шестом.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Терек" (Грозный) - "Амкар" (Пермь) - 1:3 (1:1)

Голы: Родолфу, 9 - штрафной (1:0). Милькович, 26 (1:1). Зайцев, 51 (1:2). Гол, 75 - с пенальти (1:3).

"Терек": Годзюр, Уциев, Анхель, Родолфу, Мохаммади (Плиев, 66), Митришев (Мбенг, 79), Пирис, Кузяев (Садаев, 65), Иванов, Лебеденко, Балай.

"Амкар": Селихов, Милькович, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Йовичич (Комолов, 77), Баланович (Костюков, 87), Прокофьев (Салугин, 63), Гол, Бодул.

Предупреждения: Гол, 32. Пирис, 34. Джикия, 49. Садаев, 74. Костюков, 90+1. Родолфу, 90+2. Бодул, 90+3.

Судьи: Николаев (Москва). Глот (Ярославль), Шимарыгин (Сосновый Бор).

17 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" - "Амкар"