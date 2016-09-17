20:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" одержал волевую победу над "Тереком" и вышел на третье место

0
0
0
5

В игре 7-го тура чемпионата России "Терек" дома уступил "Амкару" – 1:3. Грозненцы открыли счет в матче благодаря голу Родолфу, но усилиями Александра Мильковича, Николая Зайцева и Януша Гола пермяки вырвали победу.

После этого результата подопечные Гаджи Гаджиева занимают третье место в премьер-лиге, тогда как команда Рашида Рахимова расположилась на шестом.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Терек" (Грозный) - "Амкар" (Пермь) - 1:3 (1:1)

Голы: Родолфу, 9 - штрафной (1:0). Милькович, 26 (1:1). Зайцев, 51 (1:2). Гол, 75 - с пенальти (1:3).

"Терек": Годзюр, Уциев, Анхель, Родолфу, Мохаммади (Плиев, 66), Митришев (Мбенг, 79), Пирис, Кузяев (Садаев, 65), Иванов, Лебеденко, Балай.

"Амкар": Селихов, Милькович, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Йовичич (Комолов, 77), Баланович (Костюков, 87), Прокофьев (Салугин, 63), Гол, Бодул.

Предупреждения: Гол, 32. Пирис, 34. Джикия, 49. Садаев, 74. Костюков, 90+1. Родолфу, 90+2. Бодул, 90+3.

Судьи: Николаев (Москва). Глот (Ярославль), Шимарыгин (Сосновый Бор).

17 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" - "Амкар"

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

skalnyi

молодцы, Амкар!

21:27

foreverCSKAforever

RSDsouth, приятно окунуться назад в родной чемп, где можно обыгрывать прямых конкурентов в борьбе за чемпионство с помощью голов, забитых из офсайда, и при этом кричать, что Гинер все купил? Это должно помочь быстрее зажить ране, нанесенной изощренными мюнхенскими непотребниками.

21:23

crazysun78

RSDsouth, а че там с саранском было???

21:15

RSDsouth

Красавцы ! Весной Терек выиграл в гостях,осенью Амкар "обратку " сделал . Но до легендарных Саранск-ЦСКА и ЦСКА-Саранск далеко

21:07

foreverCSKAforever

Ау, бубновы! Открытие чьего стадиона праздновал Терек сегодня? Или ГВК и тут подсуетился, чтобы "слив" чеченами в прошлом туре не казался таким палевным?

21:03

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ