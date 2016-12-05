"Амкар" обыграл "Оренбург" и уходит на перерыв на шестом месте

В матче 17-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле нанес поражение "Оренбургу" – 2:0. В свои ворота забил полузащитник Ивица Жунич, для которого эта встреча стала дебютной в премьер-лиге. Еще по голу записали на свой счет Брайан Идову и Роланд Гиголаев.

Этот успех позволил пермякам подняться на шестое место в таблице перед зимним перерывом. "Оренбург" потерпел третье поражение кряду и занимает 14-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Оренбург" – 3:0 (2:0)

Трансляция матча "Амкар" - "Оренбург"