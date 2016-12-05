15:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" обыграл "Оренбург" и уходит на перерыв на шестом месте

0
0
0
3

В матче 17-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле нанес поражение "Оренбургу" – 2:0. В свои ворота забил полузащитник Ивица Жунич, для которого эта встреча стала дебютной в премьер-лиге. Еще по голу записали на свой счет Брайан Идову и Роланд Гиголаев.

Этот успех позволил пермякам подняться на шестое место в таблице перед зимним перерывом. "Оренбург" потерпел третье поражение кряду и занимает 14-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Оренбург" – 3:0 (2:0)

Трансляция матча "Амкар" - "Оренбург"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Stanlee

Так и до еврокубков недалеко, приятно смотреть на таблицу!

17:09

shpasic

качественный зенитовский десант там у них в Перми: Идову, Гиголаев, Комолов. не удивительно, что Зениту проиграли 0:3.

16:06

delacrua

вообще то 3-0 победили...

16:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ