"Амкар" - о задержаниях Кокорина, Мамаева и игроков "Крыльев": "При нас такой фигни не было"

Официальный Твиттер "Амкара" с юмором прокомментировал инциденты с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым и футболистами "Крыльев Советов" Георгием Тигиевым и Евгением Башкировым​. Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Тигиев и Башкиров сегодня были задержаны полицией – их обвиняют в вождении автомобилей в нетрезвом состоянии.

"При нас в ПЛ такой фигни не было! Как говорится, "совпадение? Не думаем", – вспомнил "Амкар" мем с ведущим "России 1" Дмитрием Киселевым.

Напомним, что "Амкар" играл в премьер-лиге с 2005 по 2018 год, а летом покинул элиту не по спортивным причинам – клуб был ликвидирован из-за финансовых проблем.