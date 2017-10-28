17:48 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" - о тракторе на поле: "Давно забытое в футболе амплуа чистильщика"

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"Амкар" в своем Твиттере опубликовал видеоролик об уборке снега трактором в перерыве матча 15-го тура молодежного первенства чемпионата России между пермской командой и сверстниками из "Урала". Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля - 5:1.

- Давно забытое в футболе амплуа чистильщика, - говорится в сообщении, прикрепленном к записи.

Беспощадный российский футбол. Как играли молодежки "Амкара" и "Урала"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vkozackov

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18:19