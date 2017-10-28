"Амкар" - о тракторе на поле: "Давно забытое в футболе амплуа чистильщика"

"Амкар" в своем Твиттере опубликовал видеоролик об уборке снега трактором в перерыве матча 15-го тура молодежного первенства чемпионата России между пермской командой и сверстниками из "Урала". Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля - 5:1.
- Давно забытое в футболе амплуа чистильщика, - говорится в сообщении, прикрепленном к записи.
Давно забытое в футболе амплуа чистильщика #АмкарМУралМ pic.twitter.com/fgKoOBNl96– FC Amkar (@fc_amkar) 28 октября 2017 г.
Беспощадный российский футбол. Как играли молодежки "Амкара" и "Урала"
vkozackov
Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex
18:41
merniloskut
Гольфстрим не зря замёрз... Скоро так везде будет!
18:19