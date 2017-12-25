"Амкар" - о фото Бутко и Джикии: "Доводим до сборной"

"Амкар" в своем Твиттере опубликовал фотографию защитника команды Богдана Бутко с экс-игроком обороны пермяков Георгием Джикией. Футболисты встретились во время отпуска в ОАЭ.

"Доводим до сборной", - говорится в подписи к фотографии бывших одноклубников на фоне отеля "Бурдж-эль-Араб" в Дубае.

Напомним, Джикия выступал за "Амкар" с 2015 по 2016 год, после чего подписал контракт со "Спартаком". Защитник дебютировал в составе сборной России 5 июня, сыграв в контрольном матче против Венгрии (3:0). В общей сложности на счету игрока обороны 8 матчей за национальную команду, включая 3 встречи на Кубке конфедераций.