"Амкар": "Ни о каком переносе матча с "Уралом" речи не идет, снег уже убрали"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подчеркнул, что матч 15-го тура чемпионата России с "Уралом", который запланирован на 29 октября, перенесен не будет. По словам руководителя, клуб ликвидировал последствия снегопада.

Напомним, молодежные команды пермяков и екатеринбуржцев провели свой матч в субботу при сильной пурге. Все поле стадиона было засыпано снегом, однако встреча не прерывалась и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

– Никаких проблем со снегом нет, уже все расчистили, – сказал Маслов. – Нет ни одного процента, что завтрашний матч будет отменен или перенесен на резервный день. Игра состоится. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч 15-го тура чемпионата России "Амкар" - "Урал" состоится завтра, начало игры - в 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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