"Амкар" не собирается сниматься с чемпионата России

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что мыслей о снятии клуба с чемпионата России по нет. Ранее стало известно, что представители руководства пермских спортивных клубов, в том числе "Амкара", выразили обеспокоенность относительно возможного урезания бюджетных расходов на спорт в регионе на 20 процентов.

– Вопрос в том, что есть тенденция в стране, что бюджет не будет больше спонсировать профессиональный спорт – вот и все, – цитирует "Р-Спорт" Резвухина. – Ну, насколько (финансовая) ситуация может быть нормальная? Держимся пока, потом посмотрим, что будет дальше. Но никаких мыслей о том, чтобы сниматься с чемпионата, конечно, нет.