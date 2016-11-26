22:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" не планирует подавать жалобу в КДК РФС по инциденту с оскорблением игрока

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Пресс-атташе "Амкара" Сергей Хакимов сообщил, что клуб не будет подавать жалобу в КДК РФС для рассмотрения инцидента в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0). В одном из эпизодов возникла потасовка. После матча гвинейский защитник "Амкара" Секу Конде заявил, что один из игроков тульской команды позволил себе расистские высказывания в адрес его одноклубника Фегора Огуде.

– Игроки "Амкара" объясняют случившийся эпизод накалом страстей в матче. Было – было. Никто ни на кого зла не держит и в изначально предвзятом отношении не обвиняет, – приводит "Р-Спорт" слова Хакимова. – В КДК клуб жалобу подавать не планирует, поскольку футболисты пожали руки и разрешили инцидент на поле.

Фегор Огуде: "О том, что меня назвали обезьяной, узнал уже после игры"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161126/1112817437.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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muxaizsochi

Какой накал? Айдов только вышел на поле. И сразу вскипел?

22:50

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