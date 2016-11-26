"Амкар" не планирует подавать жалобу в КДК РФС по инциденту с оскорблением игрока

Пресс-атташе "Амкара" Сергей Хакимов сообщил, что клуб не будет подавать жалобу в КДК РФС для рассмотрения инцидента в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0). В одном из эпизодов возникла потасовка. После матча гвинейский защитник "Амкара" Секу Конде заявил, что один из игроков тульской команды позволил себе расистские высказывания в адрес его одноклубника Фегора Огуде.

– Игроки "Амкара" объясняют случившийся эпизод накалом страстей в матче. Было – было. Никто ни на кого зла не держит и в изначально предвзятом отношении не обвиняет, – приводит "Р-Спорт" слова Хакимова. – В КДК клуб жалобу подавать не планирует, поскольку футболисты пожали руки и разрешили инцидент на поле.

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