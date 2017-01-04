"Амкар" не планирует искать замену Селихову

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов сообщил, что клуб зимой планирует подписать нападающего и центральных защитников. Искать замену ушедшему в "Спартак" вратарю Александру Селихову пермяки не намерены.

- Мы интересуемся нападающим и центральными защитниками,- цитирует "Р-Спорт" Маслова. - Что касается вратарской позиции, у нас, мы считаем, она закрыта хорошо.

Также Маслов подчеркнул, что "Амкар" не намерен усиливаться за счет футболистов "Анжи", объявившего о расставании с рядом лидеров.

- Даже не рассматривали такую возможность, - сказал Маслов. - Думаю, мы просто не потянем этих футболистов ни по трансферным суммам, ни по зарплатам. Наша цель - подписать игроков без трансферной стоимости и подготовить их, чтобы потом заработать на их продаже. Тот, кто хочет стать чемпионом, покупает игроков, а тот, кто хочет остаться в премьер-лиге - подписывает свободных агентов.

По его словам, информация о переходе защитника "Факела" Виталия Шахова выдумана, и в планы пермяков он не входит.

По итогам 17 туров "Амкар" идет шестым в чемпионате России, в 1 очке от четвертого места.