"Амкар" нанес "Рубину" четвертое поражение кряду

Матч 12-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Амкаром" завершился победой гостей – 1:0. Единственный гол в матче на 83-й минуте забил полузащитник Януш Гол.

Это поражение стало для подопечных Курбана Бердыева четвертым кряду в премьер-лиге. Казанцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице.

Пермяки же одержали третью победу подряд и поднялись на девятое место в таблице.

Чемпионат России

12-й тур

"Рубин" (Казань) – "Амкар" (Пермь) – 0:1 (0:0)

Гол: Гол, 83.

"Рубин": Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон, Бауэр, М`Вила, Оздоев, Гекдениз (Лестьенн, 73), Кудряшов, Канунников (Жемалетдинов, 62), Азмун.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Идову, Конде, Занев, Баланович (Гащенков, 71), Гол (Сиваков, 90), Эззатоллахи, Комолов, Прокофьев (Бодул, 82).

Предупреждения: Милькович, 57. М`Вила, 58. Гранат, 61. Гол, 63. Нигматуллин, 85.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Еремин (Москва), Гаврилин (Владимир).

30 сентября. Казань. Стадион "Казань Арена".