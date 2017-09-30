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18:26 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" нанес "Рубину" четвертое поражение кряду

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Матч 12-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Амкаром" завершился победой гостей – 1:0. Единственный гол в матче на 83-й минуте забил полузащитник Януш Гол.

Это поражение стало для подопечных Курбана Бердыева четвертым кряду в премьер-лиге. Казанцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице.

Пермяки же одержали третью победу подряд и поднялись на девятое место в таблице.

Чемпионат России

12-й тур

"Рубин" (Казань) – "Амкар" (Пермь) – 0:1 (0:0)

Гол: Гол, 83.

"Рубин": Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон, Бауэр, М`Вила, Оздоев, Гекдениз (Лестьенн, 73), Кудряшов, Канунников (Жемалетдинов, 62), Азмун.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Идову, Конде, Занев, Баланович (Гащенков, 71), Гол (Сиваков, 90), Эззатоллахи, Комолов, Прокофьев (Бодул, 82).

Предупреждения: Милькович, 57. М`Вила, 58. Гранат, 61. Гол, 63. Нигматуллин, 85.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Еремин (Москва), Гаврилин (Владимир).

30 сентября. Казань. Стадион "Казань Арена".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Гелендваген Бердыева

Я просто ничего не понимаю, да и не хочется уже такого футбола

18:56

человек за футбол

когда его из Казани попросят интересно....Кучук в Ростове тоже не засидится

18:51

Andersen2

Как смотрелся футбол, если "играли" два тренера,любящие только оборону?

18:51

Новоуепинни

Спартак приблизился к переходкам

18:45

Slim Taller

Чётки больше не помогают,нужно выбрасывать.Осталась одна легенда от Бердыева.

18:43

человек за футбол

Развалил Бердыев и Голубев Ростов...а кто от этого развала в плюсе? Ростов точно в минусе - третий проигрыш подряд. Калачев и Гацкан уже не спасают они не волшебники. Рубин тоже в минусе - четвертый проигрыш подряд. Когда такое было у Бердыева? Топ Ростов и прежний Рубин с Бердыевым такого не выдавали. Жалкое зрелище игры Ростова и Рубина. Уже понятно что Бердыев сделал огромную ошибку когда бросил Ростов и дал сигнал к разбегу всей команды "мужиков" в Зенит и Рубин..Хорошо только Зениту они тоже поучаствовали в уничтожении Ростова и теперь Зенит это не питерский клуб а АргентиноРостовская команда...да и экс ростовчане на первых ролях за исключением Нобоа и Новосельцева хотя Нобоа вроде стал выходить...Уезжай Бердыев из Казани....бизнес бизнесом но Ростов это то место где у тебя хорошая команда получается...

18:43

yspesh4

tusar-67 Что за сучья таблица???Амкар уже сейчас выше срамтака по количеству побед,как и Великие Рубин и Арсенал!!!)))Спартак-на 12-м месте,пока,что..... 18:35 /// Слышь, попугай, те уже 10 раз сказали, что с этого сезона по личным встречам(

18:40

Chibisov

А в рубине то не мужики)Такой убогой игры я давно не видел!Продали жонатаса теперь голевой сушняк и импотенция в атаке.

18:40

Ivenhoe

Вперед, мой Амкар, вперед! А некто по имени Сесар Навас говорил, что Амкар будет играть на ничью)))

18:37

yspesh4

И почему я не расстроен (это мягко говоря из-за четок, тсс)?

18:35

tusar-67

Что за сучья таблица???Амкар уже сейчас выше срамтака по количеству побед,как и Великие Рубин и Арсенал!!!)))Спартак-на 12-м месте,пока,что.....

18:35

resifi

Давайте поможем Бердыеву вылететь в ФНЛ!

18:33

goldenden

Бердыева гнать в шею Команду распустить Деньги потраченные на команду вернуть в бюджет республики

18:31

redgy

Позорная игра при позорной посещаемости многомиллионного города с единственной командой при новом комфортном стадионе.. болото

18:31

tusar-67

Амкар-кравцы ешё одна победа и обходят позорный спартак и болгаропольские-в зоне вылета,в ФНЛ,вся Россия-будет счастлива и благодарна всем,кто вынесет спартак,в ФНЛ навечно!!))))

18:31

Chibisov

Ахалай-махалай мы амкару продувай,вай,вай,вай)

18:31

Chibisov

Волшебник уже не тот,либо чётки сломались,либо магия иссякла)А пермь уже наравне со спамом,хотя сейчас практически все аутсайдеры рядом со спамом:)))

18:30

Thomas_Boy_

Бердый капут.

18:29