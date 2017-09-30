"Амкар" нанес "Рубину" четвертое поражение кряду

Матч 12-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Амкаром" завершился победой гостей – 1:0. Единственный гол в матче на 83-й минуте забил полузащитник Януш Гол.
Это поражение стало для подопечных Курбана Бердыева четвертым кряду в премьер-лиге. Казанцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице.
Пермяки же одержали третью победу подряд и поднялись на девятое место в таблице.
Чемпионат России
12-й тур
"Рубин" (Казань) – "Амкар" (Пермь) – 0:1 (0:0)
Гол: Гол, 83.
"Рубин": Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон, Бауэр, М`Вила, Оздоев, Гекдениз (Лестьенн, 73), Кудряшов, Канунников (Жемалетдинов, 62), Азмун.
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Идову, Конде, Занев, Баланович (Гащенков, 71), Гол (Сиваков, 90), Эззатоллахи, Комолов, Прокофьев (Бодул, 82).
Предупреждения: Милькович, 57. М`Вила, 58. Гранат, 61. Гол, 63. Нигматуллин, 85.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Еремин (Москва), Гаврилин (Владимир).
30 сентября. Казань. Стадион "Казань Арена".
Гелендваген Бердыева
Я просто ничего не понимаю, да и не хочется уже такого футбола
18:56
человек за футбол
когда его из Казани попросят интересно....Кучук в Ростове тоже не засидится
18:51
Andersen2
Как смотрелся футбол, если "играли" два тренера,любящие только оборону?
18:51
Новоуепинни
Спартак приблизился к переходкам
18:45
Slim Taller
Чётки больше не помогают,нужно выбрасывать.Осталась одна легенда от Бердыева.
18:43
человек за футбол
Развалил Бердыев и Голубев Ростов...а кто от этого развала в плюсе? Ростов точно в минусе - третий проигрыш подряд. Калачев и Гацкан уже не спасают они не волшебники. Рубин тоже в минусе - четвертый проигрыш подряд. Когда такое было у Бердыева? Топ Ростов и прежний Рубин с Бердыевым такого не выдавали. Жалкое зрелище игры Ростова и Рубина. Уже понятно что Бердыев сделал огромную ошибку когда бросил Ростов и дал сигнал к разбегу всей команды "мужиков" в Зенит и Рубин..Хорошо только Зениту они тоже поучаствовали в уничтожении Ростова и теперь Зенит это не питерский клуб а АргентиноРостовская команда...да и экс ростовчане на первых ролях за исключением Нобоа и Новосельцева хотя Нобоа вроде стал выходить...Уезжай Бердыев из Казани....бизнес бизнесом но Ростов это то место где у тебя хорошая команда получается...
18:43
yspesh4
tusar-67 Что за сучья таблица???Амкар уже сейчас выше срамтака по количеству побед,как и Великие Рубин и Арсенал!!!)))Спартак-на 12-м месте,пока,что..... 18:35 /// Слышь, попугай, те уже 10 раз сказали, что с этого сезона по личным встречам(
18:40
Chibisov
А в рубине то не мужики)Такой убогой игры я давно не видел!Продали жонатаса теперь голевой сушняк и импотенция в атаке.
18:40
Ivenhoe
Вперед, мой Амкар, вперед! А некто по имени Сесар Навас говорил, что Амкар будет играть на ничью)))
18:37
yspesh4
И почему я не расстроен (это мягко говоря из-за четок, тсс)?
18:35
tusar-67
Что за сучья таблица???Амкар уже сейчас выше срамтака по количеству побед,как и Великие Рубин и Арсенал!!!)))Спартак-на 12-м месте,пока,что.....
18:35
resifi
Давайте поможем Бердыеву вылететь в ФНЛ!
18:33
goldenden
Бердыева гнать в шею Команду распустить Деньги потраченные на команду вернуть в бюджет республики
18:31
redgy
Позорная игра при позорной посещаемости многомиллионного города с единственной командой при новом комфортном стадионе.. болото
18:31
tusar-67
Амкар-кравцы ешё одна победа и обходят позорный спартак и болгаропольские-в зоне вылета,в ФНЛ,вся Россия-будет счастлива и благодарна всем,кто вынесет спартак,в ФНЛ навечно!!))))
18:31
Chibisov
Ахалай-махалай мы амкару продувай,вай,вай,вай)
18:31
Chibisov
Волшебник уже не тот,либо чётки сломались,либо магия иссякла)А пермь уже наравне со спамом,хотя сейчас практически все аутсайдеры рядом со спамом:)))
18:30
Thomas_Boy_
Бердый капут.
18:29