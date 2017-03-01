"Амкар" намерен продлить контракты с шестью ведущими игроками

"Амкар" намерен продлить контракты с ведущими футболистами, чьи соглашения истекают этим летом, сообщают "Известия". В их число входят вратарь Александр Будаков, защитники Иван Черенчиков и Петар Занев, полузащитник Януш Гол, нападающие Чума Анене и Александр Салугин. Этой зимой пермяки вынуждены были расстаться с голкипером Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией, которые перебрались в "Спартак".

– Все игроки, контракты которых с нашим клубом истекают в ближайшее время, – отличные футболисты и настоящие профессионалы, полностью соответствующие уровню премьер-лиги, – сказал главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев. – Вероятнее всего, соглашения с ними будут продлены.