13:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" намерен продлить контракты с шестью ведущими игроками

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"Амкар" намерен продлить контракты с ведущими футболистами, чьи соглашения истекают этим летом, сообщают "Известия". В их число входят вратарь Александр Будаков, защитники Иван Черенчиков и Петар Занев, полузащитник Януш Гол, нападающие Чума Анене и Александр Салугин. Этой зимой пермяки вынуждены были расстаться с голкипером Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией, которые перебрались в "Спартак".

– Все игроки, контракты которых с нашим клубом истекают в ближайшее время, – отличные футболисты и настоящие профессионалы, полностью соответствующие уровню премьер-лиги, – сказал главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев. – Вероятнее всего, соглашения с ними будут продлены.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/667616

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