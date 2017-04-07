"Амкар" намерен построить новый стадион

"Амкар" намерен обсудить с руководством Пермского края строительство нового стадиона. Пермяки проводят домашние матчи на 17-тысячной арене "Звезда", которая была построена в 1969 году.

Мы эту тему обсуждали с Гаджиевым, руководством клуба, - цитирует ТАСС президента "Амкара" Геннадия Шилова. - Шагов, чтобы построить новый стадион, еще очень много, но тема намечена, планы такие есть, и будем этот вопрос обсуждать с губернатором. Скорее всего, это будет делать инвестор, которому, возможно, отдадим старый стадион под застройку. Вопрос еще в обсуждении, а об акционировании, кому будет принадлежать этот стадион, рано еще говорить, это дальнейшие шаги.