14:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" намерен построить новый стадион

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"Амкар" намерен обсудить с руководством Пермского края строительство нового стадиона. Пермяки проводят домашние матчи на 17-тысячной арене "Звезда", которая была построена в 1969 году.

Мы эту тему обсуждали с Гаджиевым, руководством клуба, - цитирует ТАСС президента "Амкара" Геннадия Шилова. - Шагов, чтобы построить новый стадион, еще очень много, но тема намечена, планы такие есть, и будем этот вопрос обсуждать с губернатором. Скорее всего, это будет делать инвестор, которому, возможно, отдадим старый стадион под застройку. Вопрос еще в обсуждении, а об акционировании, кому будет принадлежать этот стадион, рано еще говорить, это дальнейшие шаги.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4163993

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Свинству Бой!

А смысл? ПЛ все-равно сократят до 3-х команд!

16:00

hashimbus

так-то гиблое место под застройку )))

15:33

inspire

в Камской долине )))

15:15

maxscorp78

давно назрело

15:10

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