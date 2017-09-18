"Амкар": "Начинаем подъем со дна! То ли еще будет!"

Официальный Твиттер "Амкара" после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России пообещал удивлять болельщиков в дальнейших встречах. Пермский клуб одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 14-е место.
"Начинаем подъем со дна! По итогам тура мы вышли из зоны прямого вылета, поднявшись на 14-е место. То ли еще будет!" – говорится в сообщении.
Начинаем подъем со дна! По итогам тура мы вышли из зоны прямого вылета, поднявшись на 14-е место. То ли ещё будет! =) #ГордостьУрала pic.twitter.com/RV3Gx9O0H7– FC Amkar (@fc_amkar) 18 сентября 2017 г.