"Амкар": "Начинаем подъем со дна! То ли еще будет!"

Официальный Твиттер "Амкара" после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России пообещал удивлять болельщиков в дальнейших встречах. Пермский клуб одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 14-е место.

"Начинаем подъем со дна! По итогам тура мы вышли из зоны прямого вылета, поднявшись на 14-е место. То ли еще будет!" – говорится в сообщении.