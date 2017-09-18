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23:22 | Футбол — РФПЛ

"Амкар": "Начинаем подъем со дна! То ли еще будет!"


Официальный Твиттер "Амкара" после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России пообещал удивлять болельщиков в дальнейших встречах. Пермский клуб одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 14-е место.

"Начинаем подъем со дна! По итогам тура мы вышли из зоны прямого вылета, поднявшись на 14-е место. То ли еще будет!" – говорится в сообщении.

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