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"Амкар" начал тренировки в Турции

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"Амкар" сегодня провел первую тренировку на поле в турецком Белеке, сообщает пресс-служба клуба. Вчера команда прибыла в Турцию, разместилась в отеле и провела первое занятие в тренажерном зале. Первый сбор пермяков пройдет до 31 января. Кроме того, 25 и 28 января состоятся товарищеские матчи с румынским "Ботошани" и македонским "Вардаром" соответственно.

Напомним, в Турцию прибыли 28 игроков "Амкара", в том числе и полузащитник Олег Мищенко, который вернулся из аренды в "Ильичевец", и игроки молодежного состава Николай Тарасов, Вадим Чухланцев, Антон Гооге, Василий Алейников, Иван Беликов.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31706/

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