"Амкар" начал тренировки в Турции

"Амкар" сегодня провел первую тренировку на поле в турецком Белеке, сообщает пресс-служба клуба. Вчера команда прибыла в Турцию, разместилась в отеле и провела первое занятие в тренажерном зале. Первый сбор пермяков пройдет до 31 января. Кроме того, 25 и 28 января состоятся товарищеские матчи с румынским "Ботошани" и македонским "Вардаром" соответственно.

Напомним, в Турцию прибыли 28 игроков "Амкара", в том числе и полузащитник Олег Мищенко, который вернулся из аренды в "Ильичевец", и игроки молодежного состава Николай Тарасов, Вадим Чухланцев, Антон Гооге, Василий Алейников, Иван Беликов.