"Амкар" начал подготовку к матчу с "Зенитом"

Основной состав "Амкара" сегодня провел тренировку на стадионе "Звезда", информирует официальный сайт клуба. У тех футболистов, кто накануне отыграл кубковый матч с "Авангардом" (0:0, 6:7 - по пенальти), занятие носило восстановительный характер. Те, кто играл меньше или вовсе не выходил на поле, получили максимальную нагрузку.

1 марта команда снова будет тренироваться дома, а в ночь с четверга на пятницу вылетит в Санкт-Петербург. Вечером 2 марта на стадионе "Петровский" "Амкар" проведет предыгровую тренировку, а в субботу, 3 марта, на арене "Санкт-Петербург" в матче 21-го тура чемпионата России сыграет с "Зенитом". Начало встречи в 18.30 по московскому времени.