13:26 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" на втором сборе в Турции сыграет со сборной Узбекистана

0
0
0

"Амкар" 5 февраля отправится на второй тренировочный сбор в Белек (Турция), информирует официальный сайт клуба. В программе сбора четыре контрольные встречи.

На 6 февраля запланирован матч с боснийским "Железничаром", 10 февраля – со сборной Узбекистана, 14 февраля – с "Шерифом" и 18 февраля – с "Актобе". Сбор завершится 19 февраля.

Третий тренировочный сбор также пройдет в Белеке с 24 февраля по 3 марта. По его завершении "Амкар" вылетит в Екатеринбург на матч 18-го тура чемпионата России с "Уралом".

Дополнительная информация

http://www.fc-amkar.org/news/31745/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ