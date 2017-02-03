"Амкар" на втором сборе в Турции сыграет со сборной Узбекистана

"Амкар" 5 февраля отправится на второй тренировочный сбор в Белек (Турция), информирует официальный сайт клуба. В программе сбора четыре контрольные встречи.



На 6 февраля запланирован матч с боснийским "Железничаром", 10 февраля – со сборной Узбекистана, 14 февраля – с "Шерифом" и 18 февраля – с "Актобе". Сбор завершится 19 февраля.



Третий тренировочный сбор также пройдет в Белеке с 24 февраля по 3 марта. По его завершении "Амкар" вылетит в Екатеринбург на матч 18-го тура чемпионата России с "Уралом".