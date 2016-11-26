17:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар": "Компетентные органы разберутся в ситуации Айдова и Огуде"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что клуб не будет добиваться наказания для защитника "Арсенала" Дмитрия Айдова. Ранее появилась информация о том, что футболист туляков во время матча 15-го тура премьер-лиги назвал полузащитника пермяков Фегора Огуде "обезьяной".

– Мы ничего добиваться не будем. Компетентные органы разберутся, – сказал Резвухин. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Защитник "Амкара" обвинил игрока "Арсенала" в расизме //
КДК ждет фактов расистских высказываний Айдова в адрес Огуде //
Гаджиев не стал бы наказывать Айдова за оскорбление Огуде //
Дмитрий Айдов: "Я назвал Огуде обезьяной? Ничего такого не было!"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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