"Амкар" извинился перед "Зенитом" за высказывания бывшего игрока команды Попова

"Амкар" в социальной сети ВКонтакте извинился перед "Зенитом" и его болельщиками за высказывания бывшего защитника команды Алексея Попова.
Игра 21-го тура чемпионата России между командами прошла вчера и завершилась нулевой ничьей.
"Во время матча "Зенит" – "Амкар" бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми – и для болельщиков, и, тем более, для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье.
Мы приносим "Зениту" и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея, который, к сожалению, в последнее время вообще делает все возможное, чтобы запятнать свое же имя и остаться в памяти болельщиков не столько неплохим защитником, сколько мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения. Мы убедительно просим любителей футбола не ассоциировать "Амкар" с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова", – говорится в сообщении "Амкара".
foreverCSKAforever
Повелся я сначала на эту туфту. Потом понял, что в Амкаре хватает троллей и юмористов. Тогда присоединяюсь к их "извинениям".
15:05
punch_s
Ulcer Мнение болельщиков Амкара категорически не совпадает с мнением руководства клуба. Болельщики Амкара? Это вымышленные персонажи
14:06
Ulcer
Мнение болельщиков Амкара категорически не совпадает с мнением руководства клуба.
13:21
ЗЮК~
А за ничью они не извинились?Какая мерзость.
13:15
Жорик Вартанов
Нефилим Про Зенит лучше всего сказала Дзагоев пару лет назад)))____________ после той фразы Дзагоев мой брат)
12:10
foreverCSKAforever
Это лишнее!
12:05
merniloskut
Извиняться перед бакламжами, так себя не уважать! Попов - молодчик! Вот тебе моя рука!!!
11:47
Нефилим
Про Зенит лучше всего сказала Дзагоев пару лет назад)))
11:38
Posidelov87
кто этот попов?первый раз слышу и мнение его никого мне кажется не интересует, зачем волноваться о таких вещах?
11:35
баламошка
«Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, «Зенитушка», гори. Стыдно (вседозволенность)», – написал Попов в инстаграме.////////////////И чего не так? Правда ведь! Молодец, Попов, Россия с тобой солидарна.
11:31