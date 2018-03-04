"Амкар" извинился перед "Зенитом" за высказывания бывшего игрока команды Попова

"Амкар" в социальной сети ВКонтакте извинился перед "Зенитом" и его болельщиками за высказывания бывшего защитника команды Алексея Попова.

Игра 21-го тура чемпионата России между командами прошла вчера и завершилась нулевой ничьей.

"Во время матча "Зенит" – "Амкар" бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми – и для болельщиков, и, тем более, для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье.



Мы приносим "Зениту" и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея, который, к сожалению, в последнее время вообще делает все возможное, чтобы запятнать свое же имя и остаться в памяти болельщиков не столько неплохим защитником, сколько мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения. Мы убедительно просим любителей футбола не ассоциировать "Амкар" с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова", – говорится в сообщении "Амкара".