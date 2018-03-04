11:15 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" извинился перед "Зенитом" за высказывания бывшего игрока команды Попова

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"Амкар" в социальной сети ВКонтакте извинился перед "Зенитом" и его болельщиками за высказывания бывшего защитника команды Алексея Попова.

Игра 21-го тура чемпионата России между командами прошла вчера и завершилась нулевой ничьей.

"Во время матча "Зенит" – "Амкар" бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми – и для болельщиков, и, тем более, для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье.

Мы приносим "Зениту" и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея, который, к сожалению, в последнее время вообще делает все возможное, чтобы запятнать свое же имя и остаться в памяти болельщиков не столько неплохим защитником, сколько мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения. Мы убедительно просим любителей футбола не ассоциировать "Амкар" с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова", – говорится в сообщении "Амкара".

Дополнительная информация

https://vk.com/amkar?w=wall-603897_325409

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КОММЕНТАРИИ (10)
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foreverCSKAforever

Повелся я сначала на эту туфту. Потом понял, что в Амкаре хватает троллей и юмористов. Тогда присоединяюсь к их "извинениям".

15:05

punch_s

Ulcer Мнение болельщиков Амкара категорически не совпадает с мнением руководства клуба. Болельщики Амкара? Это вымышленные персонажи

14:06

Ulcer

Мнение болельщиков Амкара категорически не совпадает с мнением руководства клуба.

13:21

ЗЮК~

А за ничью они не извинились?Какая мерзость.

13:15

Жорик Вартанов

Нефилим Про Зенит лучше всего сказала Дзагоев пару лет назад)))____________ после той фразы Дзагоев мой брат)

12:10

foreverCSKAforever

Это лишнее!

12:05

merniloskut

Извиняться перед бакламжами, так себя не уважать! Попов - молодчик! Вот тебе моя рука!!!

11:47

Нефилим

Про Зенит лучше всего сказала Дзагоев пару лет назад)))

11:38

Posidelov87

кто этот попов?первый раз слышу и мнение его никого мне кажется не интересует, зачем волноваться о таких вещах?

11:35

баламошка

«Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, «Зенитушка», гори. Стыдно (вседозволенность)», – написал Попов в инстаграме.////////////////И чего не так? Правда ведь! Молодец, Попов, Россия с тобой солидарна.

11:31

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