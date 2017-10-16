"Амкар" или "Тосно"? Букмекеры назвали фаворита матча

Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Тосно". Встреча в Перми начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" - "Тосно"

Прогноз Winline – П1 2.09 – Н 2.87 – П2 3.97

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Тосно".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "Тосно" – в понедельник, 16 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Конде, Белоруков, Зайцев, Занев - Идову, Гол, Баланович - Комолов - Прокофьев.

"Тосно": Юрченко - Сухарев, Дугалич, Шахов, Чернов - Карницкий, Полетанович - Палиенко, Роша, Марков - Заболотный.

ПОТЕРИ: Гасилин (травма) - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

История противостояния "Амкара" с "Тосно" – это всего один матч в 1/16 финала Кубка России-2014/15. Тогда основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Ленинградской области.

"Амкар" хуже всех в премьер-лиге играет на своем поле. В пяти матчах пермяки одержали всего одну победу.

"Тосно" проиграл в двух последних выездных матчах в премьер-лиге. Команда Дмитрия Парфенова уступила "Рубину" (0:1) и "Уралу" (1:3)

Нападающий "Тосно" Евгений Марков забил три гола в трех своих последних матчах в премьер-лиге. От форварда досталось "Анжи", "Спартаку" и "Ахмату". При этом в игре против "Урала" Марков не поле не появился.

ПРОГНОЗ

Сергей КИРЬЯКОВ, бывший нападающий сборной России:

1:0 "Амкару" везет. Воздается за неудачи в начале сезона. "Тосно" тоже хорош, но за счет опыта пермяки добудут победу.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, заместитель шефа отдела: футбола "СЭ":

0:1 А я сделаю неожиданный прогноз – пусть победит "Тосно". Игра симпатична, нравится и то, как работают Бесчастных с Парфеновым.