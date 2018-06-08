"Амкар" идет ко дну?

С большой долей вероятности, у пермского "Амкара" завтра может быть отозвана лицензия на право участия в премьер-лиге.

Напомним, ранее стало известно о том, что РФС выдал клубу лицензию с условием о том, что до 8 июня клуб должен предоставить финансовые гарантии, которые позволят принять участие в следующем чемпионате. Однако вероятность того, что клуб сумеет найти деньги на будущий сезон, на сегодня невелика.

Как стало известно "СЭ", в ходе переговоров с инвесторами из Нижнего Новгорода и Калининграда, руководству пермского клуба было предложено продать клуб за сумму в 150 миллионов рублей. Однако до одобрения сделки дело так и не дошло. В том случае, если у "Амкара" будет отозвана лицензия, клуб не заявится и в ФНЛ. (Сергей ЕГОРОВ)