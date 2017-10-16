"Амкар" и "Тосно" сыграли вничью

Заключительный матч 13-го тура чемпионата России "Амкар" – "Тосно" завершился без голов. Команда Гаджи Гаджиева располагается на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова занимают 14 место с 13 очками.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Тосно" (Ленинградская область) – 0:0

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Белоруков, Сиваков, Идову, Баланович, Эззатоллахи, Гол (Бодул, 77), Комолов (Гащенков, 89), Прокофьев (Костюков, 66).

"Тосно": Юрченко, Кутин, Дугалич, Буйволов, Чернов, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Мирзов (Казаев, 89), Заболотный (Мелкадзе, 71), Марков (Труич, 82).

Предупреждения: Мирзов, 5. Кутин, 13. Эззатоллахи, 19. Чернов, 65. Полетанович, 80. Белоруков, 90+1. Милькович, 90+3.

Судьи: МАТЮНИН (Москва), Колосков (Уфа), Воронцов (Ярославль).

16 октября. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" – "Тосно" //

Турнирная таблица РФПЛ – здесь