"Амкар" и "Терек" сыграли вничью

"Амкар" на своем поле сыграл вничью с "Тереком" в матче 21-го тура чемпионата России – 1:1. На гол Роланда Гиголаева грозненцы ответили точным ударом Магомеда Митришева.

"Амкар" набрал 31 очко и остался на шестом месте в турнирной таблице. В активе "Терека" – 30 баллов и восьмое место. В следующем туре "Амкар" на выезде сыграет с "Крыльями Советов", а "Терек" примет тульский "Арсенал".

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Терек" (Грозный) – 1:1 (1:1)

Голы: Гиголаев, 10 (1:0). Митришев, 31 (1:1).

"Амкар": Хомич, Занев, Зайцев, Конде, Огуде, Идову, Гиголаев, Гол, Комолов (Йовичич, 46), Костюков (Гасилин, 77), Прокофьев (Бодул, 61).

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши (Мирзов, 64), Кузяев, Пирис, Грозав, Митришев (Дьембер, 81), Балай (Мбенг, 76).

Предупреждения: Роши, 18. Уциев, 69.

Судьи: МАТЮНИН. Чельцов (все Москва), Жвакин (Санкт-Петербург).

2 апреля. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" - "Терек"