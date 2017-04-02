"Амкар" и "Терек" сыграли вничью

"Амкар" на своем поле сыграл вничью с "Тереком" в матче 21-го тура чемпионата России – 1:1. На гол Роланда Гиголаева грозненцы ответили точным ударом Магомеда Митришева.
"Амкар" набрал 31 очко и остался на шестом месте в турнирной таблице. В активе "Терека" – 30 баллов и восьмое место. В следующем туре "Амкар" на выезде сыграет с "Крыльями Советов", а "Терек" примет тульский "Арсенал".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #АмкарТерек 1:0 10' Роланд Гиголаев pic.twitter.com/jD4W0P0fjC– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #АмкарТерек 1:1 31' Магомед Митришев pic.twitter.com/wpUQzYlKXl– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Амкар" (Пермь) – "Терек" (Грозный) – 1:1 (1:1)
Голы: Гиголаев, 10 (1:0). Митришев, 31 (1:1).
"Амкар": Хомич, Занев, Зайцев, Конде, Огуде, Идову, Гиголаев, Гол, Комолов (Йовичич, 46), Костюков (Гасилин, 77), Прокофьев (Бодул, 61).
"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши (Мирзов, 64), Кузяев, Пирис, Грозав, Митришев (Дьембер, 81), Балай (Мбенг, 76).
Предупреждения: Роши, 18. Уциев, 69.
Судьи: МАТЮНИН. Чельцов (все Москва), Жвакин (Санкт-Петербург).
2 апреля. Пермь. Стадион "Звезда".
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