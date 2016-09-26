"Амкар" и "Крылья" голов не забили

"Амкар" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России. Самарцы до сих пор не могут добыть первую победу в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Беспроигрышная серия хозяев достигла четырех встреч с учетом Кубка России. Пермяки занимают четвертую строчку в турнирной таблице. "Крылья" идут на последнем месте.
Чемпионат России
Премьер-лига
8-й тур
"Амкар" (Пермь) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:0
"Амкар": Селихов, Милькович, Занев, Джикия, Идову, Зайцев, Огуде, Гол, Баланович (Комолов, 75), Прокофьев (Костюков, 62), Бодул.
"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон, Бато, Ятченко, Молло, Концедалов, Ткачев (Башкиров, 85), Мбакогу (Корниленко, 90), Паскуато.
Предупреждения: Мбакогу, 9. Джикия, 63.
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Болотенков (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).
26 сентября. Пермь. Стадион "Звезда".
сосед китайцев
Гоша вроде ничью тут напророчил?
20:18 26 сентября
Cantona~~
Ну всё, все гранды в туре потеряли очки, Амкар упустил возможность обойти Зенит и оставить питерцев за пределами тройки.
19:28 26 сентября
самарец
nau043 какой котрацепции ?)) Крылья Советов футбольный импотент)) у самих не получилось и Амкару радости не доставил
19:21 26 сентября
nau043
Сегодня, 26 сентября, отмечается Всемирный день контрацепции.... "амкар" - "крылья советов" 0:0
19:08 26 сентября