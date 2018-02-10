"Амкар" хочет арендовать Оланаре до конца сезона

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сказал, что команде во второй части сезона необъодим габаритный форвард. По его словам, в клубе рассматривают возможность с арендой форварда ЦСКА Аарона Оланаре.

Ранее армейцы в Твиттере сообщили о том, что 23-летний нигериец на несколько дней отправился в расположение "Амкара".

- Нам нужен силовой форвард, который способен зацепиться за мяч. Поэтому мы решили посмотреть на него, как он впишется в нашу игру, - цитирует ТАСС Резвухина. - Он у нас немного потренируется, сыграет один матч, после чего будем смотреть. Речь идет об аренде до конца сезона.

Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании против местной "Торревьехи" (7:0) форвард отметился хет-триком.

Сбор "Амкара" проходит в Турции. 11 февраля пермяки проведут товарищеский матч против "Будучности".