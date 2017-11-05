"Амкар" - фаворит матча с "Анжи" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России между "Амкаром" - "Анжи". Встреча в Перми начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" - "Анжи"

Прогноз Winline – П1 1.80 – Н 3.11 – П2 4.93

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "Анжи" – в воскресенье, 5 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Конде, Белоруков, Сиваков, Идову - Баланович, Эххатоллахи, Гол, Костюков - Прокофьев.

"Анжи": Лория - Брызгалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов - Афонин, Бакаев - Данченко, Маркелов, Хубулов - Прудников.

ПОТЕРИ: Гасилин, Занев, Комолов, Рязанцев, Форбс (все - травма) - Мусалов, Хадарцев (оба - травма), Яковлев (дисквалификация), Липартия (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Амкар" - худшая команда чемпионата по очковым показателям в домашних матчах. В семи турах пермяки набрали лишь шесть очков. Последнее место с ними делит "Ростов". Любопытно, что обе команды в таблице находятся выше зоны вылета и зоны стыковых матчей.

Одну победу в Перми одержал "Анжи". В ноябре 2012 года махачкалинцы добились успеха на стадионе "Звезда" благодаря голу Олега Шатова.

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

1:0. Обе команды качественно играют в обороне. Я думаю, свое поле позволит "Амкару" добиться успеха. К тому же пермская команда демонстрирует более разнообразные действия в атаке, у "Анжи" в этом плане есть некоторый потолок.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

2:0. У "Анжи" все получается редкими позитивными всплесками, остальное время команда не представляет особой угрозы для соперников. В пользу победы "Амкара" говорит то, что он играет дома. Скажется и опыт Гаджи Гаджиева, который наверняка найдет способ обыграть предпоследнюю команду чемпионата.