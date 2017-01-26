"Амкар": "Это'О в Перми? Все подробности - вечером"

Пресс-атташе "Амкара" Владимир Владимиров, комментируя опубликованную фотографию нападающего Самюэля Это'О в футболке пермской команды, попросил дождаться вечера, когда появится официальная информация.
– Фотография Это'О в футболке "Амкара" и в присутствии главного тренера и исполнительного директора интригует. Знаменитый форвард подписал контракт с клубом?
– Пока никаких комментариев по этому поводу дать не могу. Все подробности появятся вечером, давайте дождемся. (Сергей АСТАХОВ)
Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже. #АмкарПермь #ГордостьУрала pic.twitter.com/4wHSszKDVM– FC Amkar (@fc_amkar) 26 January 2017
ненавижу_Мойшу_Каца
Да просто в гости к Гаджи Муслимовичу заглянул...)
15:53 26 января