"Амкар": "Это'О в Перми? Все подробности - вечером"

Пресс-атташе "Амкара" Владимир Владимиров, комментируя опубликованную фотографию нападающего Самюэля Это'О в футболке пермской команды, попросил дождаться вечера, когда появится официальная информация.

– Фотография Это'О в футболке "Амкара" и в присутствии главного тренера и исполнительного директора интригует. Знаменитый форвард подписал контракт с клубом?

– Пока никаких комментариев по этому поводу дать не могу. Все подробности появятся вечером, давайте дождемся. (Сергей АСТАХОВ)