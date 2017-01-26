15:00 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар": "Это'О в Перми? Все подробности - вечером"

0
0
0
1

Пресс-атташе "Амкара" Владимир Владимиров, комментируя опубликованную фотографию нападающего Самюэля Это'О в футболке пермской команды, попросил дождаться вечера, когда появится официальная информация.

– Фотография Это'О в футболке "Амкара" и в присутствии главного тренера и исполнительного директора интригует. Знаменитый форвард подписал контракт с клубом?

– Пока никаких комментариев по этому поводу дать не могу. Все подробности появятся вечером, давайте дождемся. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ненавижу_Мойшу_Каца

Да просто в гости к Гаджи Муслимовичу заглянул...)

15:53 26 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ