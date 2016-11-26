"Амкар" дома обыграл "Арсенал"

В матче 15-го тура чемпионата России "Амкар" дома обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный гол на 7-й минуте забил нападающий пермского клуба Станислав Прокофьев.

Команда Гаджи Гаджиева набрала 24 очка, и сравнялась в турнирной таблице с "Краснодаром", занимающим 5-е место. "Арсенал" потерпел 8-е поражение в сезоне. Подопечные Сергея Кирьякова с девятью баллами располагаются на 15-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Арсенал" (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: Прокофьев, 7.

"Амкар": Селихов, Милькович, Конде, Джикия, Занев, Гиголаев, Комолов (Зайцев, 90), Огуде, Гол, Прокофьев (Салугин, 64), Бодул (Йовичич, 82).

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Денисов (Айдов, 71), Горбатюк, Вергара, Ершов (Рыжков, 77), Бурмистров, Стеклов, Горбатенко, Форбс (Власов, 22), Максимов.

Предупреждения: Максимов, 60. Бурмистров, 65. Стеклов, 90+4.

Судьи: ТУРБИН. Елеференко (все Москва), Лебедев (Санкт-Петербург).

26 ноября. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" – "Арсенал"