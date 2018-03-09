"Амкар" – Будогосскому: "За извинения очки не начисляют..."

Официальный Твиттер "Амкара" ответил руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Андрею Будогосскому, который через "СЭ" принес клубу извинения за качество судейства в матче 22-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:2). Напомним, что в этой встрече были удалены два игрока пермского клуба, а также назначены два пенальти в их ворота.

– За извинения очки не начисляют... – говорится в сообщении клуба.

За извинения очки не начисляют...https://t.co/2raNHRGmno – FC Amkar (@fc_amkar) 9 марта 2018 г.

Судья Вилков получит "единицу" за матч "Амкар" - "Арсенал" //

Андрей Будогосский: "Арбитр Вилков допустил грубые ошибки в матче "Амкар" - "Арсенал"