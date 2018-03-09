20:28 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" – Будогосскому: "За извинения очки не начисляют..."

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Официальный Твиттер "Амкара" ответил руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Андрею Будогосскому, который через "СЭ" принес клубу извинения за качество судейства в матче 22-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:2). Напомним, что в этой встрече были удалены два игрока пермского клуба, а также назначены два пенальти в их ворота.

– За извинения очки не начисляют... – говорится в сообщении клуба.

Судья Вилков получит "единицу" за матч "Амкар" - "Арсенал" //
Андрей Будогосский: "Арбитр Вилков допустил грубые ошибки в матче "Амкар" - "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Slim Taller

Ответка за судейство Сельдякова пришла сразу же.Надеюсь,ФНЛ для Амкара не за горами.

21:28

foreverCSKAforever

Проверьте банковский счет кочанова. Там будет видно, начисляют очки или нет.

21:12

Коуч07

Плохое финансирование и плохая игра тоже не способствуют набиранию очков. Амкару давно не место в Премьер-лиге.

20:54

Edmundo.Baldivieso

баламошка. Почему ж пердив? Вторую лигу...

20:52

Millwall82

RSI, как Амкар и хейтинг популярных команд связаны? Насчет грязи, это Интернет и это помойка увы, такое есть везде и в любой стране, ну а некие версусы так вообще в культ вошли, как современная "поэзия".

20:51

баламошка

Котовский Всё в мире по спирали и бумерангом.////////Ну, тогда бакланы снова пердив бороздить будут.

20:48

RSI

Millwall82 Это вам за Сельдь и постоянные валяния на поле и затяжки времени. Мгновенная карма. ................... Что так и будете валить грязь друг на друга, зенитосы на спартачей, кони на тех и других? Не надоело? Или это ваша карма?

20:48

Котовский

Всё в мире по спирали и бумерангом.

20:46

Millwall82

Это вам за Сельдь и постоянные валяния на поле и затяжки времени. Мгновенная карма.

20:37

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