"Амкар" – Будогосскому: "За извинения очки не начисляют..."

Официальный Твиттер "Амкара" ответил руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Андрею Будогосскому, который через "СЭ" принес клубу извинения за качество судейства в матче 22-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:2). Напомним, что в этой встрече были удалены два игрока пермского клуба, а также назначены два пенальти в их ворота.
– За извинения очки не начисляют... – говорится в сообщении клуба.
За извинения очки не начисляют...https://t.co/2raNHRGmno– FC Amkar (@fc_amkar) 9 марта 2018 г.
Судья Вилков получит "единицу" за матч "Амкар" - "Арсенал" //
Андрей Будогосский: "Арбитр Вилков допустил грубые ошибки в матче "Амкар" - "Арсенал"
Slim Taller
Ответка за судейство Сельдякова пришла сразу же.Надеюсь,ФНЛ для Амкара не за горами.
21:28
foreverCSKAforever
Проверьте банковский счет кочанова. Там будет видно, начисляют очки или нет.
21:12
Коуч07
Плохое финансирование и плохая игра тоже не способствуют набиранию очков. Амкару давно не место в Премьер-лиге.
20:54
Edmundo.Baldivieso
баламошка. Почему ж пердив? Вторую лигу...
20:52
Millwall82
RSI, как Амкар и хейтинг популярных команд связаны? Насчет грязи, это Интернет и это помойка увы, такое есть везде и в любой стране, ну а некие версусы так вообще в культ вошли, как современная "поэзия".
20:51
баламошка
Котовский Всё в мире по спирали и бумерангом.////////Ну, тогда бакланы снова пердив бороздить будут.
20:48
RSI
Millwall82 Это вам за Сельдь и постоянные валяния на поле и затяжки времени. Мгновенная карма. ................... Что так и будете валить грязь друг на друга, зенитосы на спартачей, кони на тех и других? Не надоело? Или это ваша карма?
20:48
Котовский
Всё в мире по спирали и бумерангом.
20:46
Millwall82
Это вам за Сельдь и постоянные валяния на поле и затяжки времени. Мгновенная карма.
20:37