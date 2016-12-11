"Амкар" будет готовиться к весенней части сезона в Турции

Тренерский штаб "Амкара" спланировал подготовку команды к весенней стадии чемпионата России, сообщает пресс-служба клуба. Пермская команда первый сбор проведет в турецком Белеке с 12 по 31 января. На первом этапе подготовки игроки будут работать над улучшение атлетических кондиций и "физикой", а затем команда проведет три контрольные встречи. 25 января "Амкар" сыграет с румынской "Ботошани", 28-го – с македонским "Вардаром", а также 30-го января сыграет с соперником, который будет определен позднее.

Второй и третий сборы "Амкар" также проведет в Турции. Точные даты будут определены после того, как определится дата игры 18-го тура чемпионата России с "Уралом".