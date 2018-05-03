16:21 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" - болельщикам: "Приезжайте на "Екатеринбург Арену" и поддержите команду в матче с "Уралом"


"Амкар" на официальном сайте обратится к своим болельщикам с просьбой поддержать команду в гостевом матче 29-го тура чемпионата России против "Урала". Пермяки занимает 13-е место в турнирной таблице с 31 очком, уральцы - восьмое (37).

"В ближайшее воскресенье нашу команду ждет один из самых важных матчей сезона – интерес к нему подогревают огромная турнирная значимость игры для "Амкара" и принципиальный соперник – екатеринбургский "Урал". Мы обращаемся с просьбой ко всем нашим поклонникам – приезжайте на новую "Екатеринбург Арену", заполняйте гостевой сектор и поддержите команду.

Будьте уверены – амкаровцы готовы отдать на поле ради победы все силы и им нужна ваша энергетика – в тяжелой ситуации, с вашей поддержкой, команда способна на чудеса. Призываем вас болеть на трибунах стадиона, построенного специально к чемпионату мира, яростно, но уважительно по отношению к своей команде, игрокам и болельщикам соперника.

Воздержитесь от любых противоправных действий, создайте атмосферу праздника, которая должна царить на каждом футбольном матче. "Амкару" и "Уралу" нечего делить, кроме турнирных очков! Свой вклад в создание атмосферы большой игры может внести каждый из вас – мы призываем всех любителей футбола чувствовать и вести себя на трибунах так, словно чемпионат мира уже начался!", - говорится в сообщении на официальном сайте "Амкара".

 Встреча пройдет 6 мая, начало - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Турнирая таблица чемпионата России

Дополнительная информация

http://www.fc-amkar.org/news/33020/

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