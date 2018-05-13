"Амкар" - "Ахмат": Иванов снова в запасе

Стали известны стартовые составы на матч заключительного тура чемпионата России между "Амкаром" и "Ахматом".

Полузщитник грозненцев Олег Иванов, как и в предыдущей игре с "Анжи", остался в запасе. Защитник "Ахмата" Андрей Семенов - в старте.

Полностью заявки выглядят так:

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Рязанцев, Гащенков, Гол, Форбс, Баланович.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Комолов, Шаваев, Костюков, Огуде, Эззатоллахи, Прокофьев, Гасилин, Бодул.

"Ахмат": Городов, Родолфу, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Гиголаев, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

Запасные: Шепляков, Уциев, Иванов, Кадыров Х., Бацуев, Бериша, Ахъядов, Кадыров А., Мбенг, Умаев.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Ахмат". Начало – в 14.00 по московскому времени.