14:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Амир Натхо пропустит не меньше трех недель из-за травмы

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Отец полузащитника "Локомотива" Амира Натхо Адам заявил, что футболист будет восстанавливаться минимум три недели после повреждения крестообразных связок колена. 20-летний футболист получил повреждение в матче молодежного чемпионата России против "Спартака" (1:2).

– Амир набрал неплохой ход, и тут на ровном месте получил травму, – цитирует ТАСС Адама Натхо. – У него переплелись ноги, и он неудачно упал, повредив крестообразные связки колена. Две-три недели будет консервативное лечение, и если восстановится, то будет отлично. А если нет, то возможно хирургическое вмешательство, врачи будут решать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4112678

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