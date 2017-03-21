Амир Натхо пропустит не меньше трех недель из-за травмы

Отец полузащитника "Локомотива" Амира Натхо Адам заявил, что футболист будет восстанавливаться минимум три недели после повреждения крестообразных связок колена. 20-летний футболист получил повреждение в матче молодежного чемпионата России против "Спартака" (1:2).

– Амир набрал неплохой ход, и тут на ровном месте получил травму, – цитирует ТАСС Адама Натхо. – У него переплелись ноги, и он неудачно упал, повредив крестообразные связки колена. Две-три недели будет консервативное лечение, и если восстановится, то будет отлично. А если нет, то возможно хирургическое вмешательство, врачи будут решать.