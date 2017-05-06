Амир Натхо пропустит 3 - 4 месяца

Полузащитник "Локомотива" Амир Натхо успешно перенес операцию на крестообразных связках колена, а восстановление займет около трех-четырех месяцев. Повреждение 20-летний хавбек получил в матче молодежных команд "Локомотива" и "Спартака" (1:2), который прошел 7 марта. Сначала футболист проходил консервативное лечение.

- Амир в пятницу перенес операцию на крестообразных связках, она прошла хорошо, - цитирует ТАСС отца игрока Адама Натхо. - Сейчас он отходит от наркоза, а 8 мая уже вернется в Москву и будет восстанавливаться на базе "Локомотива". По словам доктора, мой сын пропустит около трех-четырех месяцев. Он же, кстати, оперировал и Дмитрия Тарасова, который летал к нему с аналогичной травмой.