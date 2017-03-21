Амир Натхо: "Месси – обычный скромный человек, не инопланетянин"

Полузащитник "Локомотива" Амир Натхо в интервью клубной пресс-службе рассказал об этапе карьеры в "Барселоне". По словам 20-летнего хавбека, находясь в Испании, он очень скучал по России.

– "Барса" – это космос?

– Я не могу сказать, что уровень игроков у нас и там в 15-16 лет сильно отличается. Просто после 16 лет отношение к игрокам становится более персонализированным: за каждым внимательно следят и работают над тем, чтобы они прогрессировали. А главное, доверяют: без ошибок ведь не бывает. Молодой игрок проходит через них вместе с поддержкой от клуба. И все получается.

– Тем не менее, вы вернулись в Россию.

– Во-первых, я перешел в большой столичный клуб – ЦСКА. Во-вторых… Мне не очень комфортно было в Испании. Да, наверное, многие могут покрутить пальцем у виска, но это правда. Здесь все родные и друзья, без них очень тяжело. Конечно, я выучил испанский, но это не равно найти друзей.

– Скучали?

– Очень. Для меня важно быть рядом с близкими людьми. Долгое время я не могу без них. Если оставить за скобками футбол, то два года в "Барсе" были не самые счастливые. Для меня Майкоп и Краснодар гораздо ближе по душе.

– А как же возможность познакомиться с Месси?

– Да мы успели не только познакомиться, но и регулярно перекидывались приветственными фразами на тренировках: "привет", "пока", "как дела?". Он – скромный обычный человек, ничего особенного. Не инопланетянин. Три раза меня приглашали на занятия вместе с основной командой клуба.